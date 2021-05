Matt Leblanc (Friends) : Son personnage, Joey, aurait dû être gay !

Cela faisait déjà 17 ans que l'on avait pas vu nos personnages préférés dans la même pièce. Le 27 mai 2021, HBO Max met enfin en ligne l'épisode réunion de la série Friends, dans lequel les fans retrouveront leurs six héros favoris... ou plutôt leurs interprètes. Jennifer Aniston, qui jouait l'hilarante Rachel Green, mais aussi Courteney Cox, la maniaque Monica, Lisa Kudrow, la loufoque Phoebe, David Schwimmer, le pointilleux docteur en paléontologie, Matthew Perry, le blagueur Chandler et Matt Leblanc, l'homme à femmes. Des personnes qu'on a vu grandir avec leurs travers, leurs folies et que l'on pensait connaitre par coeur.. mais l'un d'entre eux aurait pu connaître une suite un peu différente !

Hey Joey, tu es gay !

C'est ce qu'on aurait dû apprendre à la fin de la saison 4 quand la petite bande se rend à Londres pour le mariage de Ross et d'Emily. Dans ce double épisode, intitulé Celui qui se marie, Rachel se demande si elle devrait vraiment se rendre à la cérémonie et réalise que, si elle doute, c'est qu'elle a toujours des sentiments pour son ex. Ce que tout le monde a bien compris, comme le souligne justement Phoebe. "On pensait que tu savais, lui assène-t-elle. On le savait tous. On en parle tout le temps... ça se voit ! Mon Dieu, ça serait comme dire : 'Hey, Monica, tu aimes faire le ménage'." Ce à quoi elle aurait dû ajouter, selon le script originellement imprimé obtenu par Grazia : "Ou : 'Hey, Joey, tu es gay !'" De quoi sacrément changer les intrigues de la série dans le cas de ce personnage.

La série Friends est-elle homophobe ?

Bien qu'en avance sur son époque, puisqu'elle mettait notamment en scène l'union entre deux personnages féminins, la série Friends a été taxée d'homophobie, de transphobie et de sexisme des années plus tard par une poignée d'individus. On se souvient notamment du personnage de Chandler qui détestait le fait qu'on le trouve "insuffisamment masculin", et donc potentiellement gay, ou de Joey qui subissait les railleries de ses camarades après s'être offert une sorte de sac à main - pardon, une besace ! Ce point épineux pour quelques personnes sera-t-il abordé pendant la réunion, avec ses nombreux guests ? Pour le savoir, rendez-vous en France sur Salto le 27 mai 2021, ou "prochainement" sur TF1...