Matt Smith (The Crown) en deuil : le comédien "dévasté" par la mort de son père

Drapeau en berne pour Matt Smith. Selon les informations du MailOnline, le comédien de 38 ans aurait perdu son père, David, et aurait du mal à se remettre de la douleur provoquée par ce deuil. "Sa famille est dévastée, explique une source de la publication. David était un roc pour eux, et il va beaucoup leur manquer. Ils ont tous voulu se réunir pour affronter cette épreuve ensemble. Ils forment une famille très soudée."

Matt Smith vient également de faire ses adieux à celui qu'il a incarné dans la série The Crown, puisqu'il interprétait le prince Philip -époux de la reine Elizabeth II décédé le 9 avril 2021 - dans les deux premières saisons du show proposé par Netflix. Le comédien britannique a grandi à Northampton avec sa mère Lynne et sa soeur Laura. Mais c'est son père David qu'il évoquait sans cesse, lui qui l'avait encouragé depuis ses débuts en tant que comédien.

Connu du grand public depuis qu'il a été choisi pour être le onzième docteur de Doctor Who, Matt Smith avait effectivement confié ses doutes à celui qui lui avait donné la vie. "Je l'avais appelé deux mois après le début pour lui dire que je n'y arriverais pas, expliquait-il en 2018, dans l'émission radio Desert Island Discs. Il m'avait répondu : 'Si, tu peux le faire. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de s'adapter et tu vas t'adapter'. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'avait toujours dit que ce qu'on faisait ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est qu'on apprécie de le faire."

Mon père est une légende

Outre ses rôles dans Doctor Who et The Crown, Matt Smith sera bientôt à l'affiche de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones dans lequel il prendra les traits de Daemon Targaryen. Une performance que son papa ne pourra visionner que depuis le ciel. "Mon père est une légende, s'émerveillait l'acteur. Il est la plus grande influence de ma vie. Je pense parfois que mes moments les plus réels, en tant que comédien, sont ceux durant lesquels j'essayais de l'imiter. Il a toujours fait passer sa famille en premier. Il avait même fait une seconde hypothèque sur la maison pour pouvoir envoyer ma soeur à l'école de danse. Il ne loupait jamais rien..."