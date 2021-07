Matthieu Chedid, Pomme... Ils mettent le feu aux Solidays en l'honneur du personnel soignant

Les soignants seront les premiers à fêter le retour des festivals en plein air

Le soleil n'était pas dans le ciel mais dans les coeur, le dimanche 4 juillet 2021. Selon les statistiques partagées par les Solidays, l'évènement a accueilli plus de 10 000 soignants, 300 bénévoles et 13 artistes à l'occasion de cette édition spéciale, plus solidaire que jamais. "Les soignants seront les premiers à fêter le retour des festivals en plein air, annonçait-on sur les réseaux sociaux, alors que sonnait l'heure des inscriptions en ligne. Le symbole est fort et le rendez-vous est pris. Dimanche 4 juillet, Solidays ouvrira ses portes pour une édition inattendue, gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé." Entre les performances, les festivaliers ont pu participer à des quiz, des animations et des séances de prévention. Encore une belle édition... en attendant que le festival puisse à nouveau ouvrir ses portes au plus grand nombre.