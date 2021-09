Matthieu Delormeau armé et en uniforme ? Tentative de reconversion surprenante, inspirée d'un flirt

Matthieu Delormeau en aurait-il marre de la télévision ? L'animateur de 47 ans, qui officie comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste depuis de nombreuses années, a mentionné un plan de carrière qui n'a jamais abouti. Sur le plateau de TPMP ce mercredi 22 septembre, Cyril Hanouna et son équipe ont évoqué l'année sabbatique prise par Matthieu Delormeau, avant que ce dernier ne revienne au sein de la bande cette rentrée. Le charmant blond a parlé de ce congé durant lequel il voulait voyager, mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de ses projets.

Raymond, ami de longue date du trublion du PAF, a rappelé aux autres chroniqueurs que Matthieu Delormeau avait tenté d'embrasser une nouvelle carrière : celle de policier ! "Il voulait être dans la police et devenir gendarme. A 1500 euros par mois", s'est remémoré le livreur, hilare. Celui qui présentait Tellement vrai sur NRJ12 a donné plus de détails sur cette expérience qui a malheureusement tourné court. "J'ai rencontré un commissaire magnifique : gay, jeune... Avec moi ça finit toujours avec du c*l", s'est-il amusé. Avant de poursuivre : "Il m'a dit que j'étais trop âgé pour être formé".

Le quadragénaire avait envie d'aller sur le terrain et de se sentir utile, mais on lui a proposé d'être policier à un poste fixe et sédentaire. "Je ne vais pas me retrouver dans la BAC nuit comme ça, au bout de trois minutes. Je ne sais pas utiliser de pistolet, je ne sais pas faire une clé de bras. C'était dans les bureaux... Ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas envie d'être réceptionniste !", a lancé Matthieu Delormeau, sous les rires de ses collègues et les applaudissements du public.