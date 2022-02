Matthieu Delormeau : Ce cadeau inattendu et exceptionnel que lui a fait Cyril Hanouna

L'ambiance était à la cool dans Touche pas à mon poste ce vendredi 4 février. A tel point que Cyril Hanouna était d'humeur à faire un cadeau exceptionnel à l'un de ses chroniqueurs, Matthieu Delormeau. En débutant l'émission, l'ancien présentateur du Mad Mag a charrié Benjamin Castaldi en s'attaquant à sa manière de présenter les émissions. Cette attaque gratuite, Cyril Hanouna ne l'a pas laissé passer. Le papa de Bianca et Lino a donc remis les pendules à l'heure avec Matthieu Delormeau, lui indiquant qu'il n'avait pas à s'en prendre ainsi à son "ami". Toujours sur fond d'humour et pour conclure cette intervention, le roi de C8 a collé une toute petite gifle sur la joue de son chroniqueur pour lui servir de leçon. Ce dernier a voulu lui rendre la pareille. Et le feu vert de son patron, c'était tout sauf la réponse à laquelle s'attendait Matthieu Delormeau.

Pas mécontent de pouvoir se venger, Matthieu Delormeau s'est un peu amusé avec Cyril Hanouna, légèrement craintif en imaginant l'intensité de la gifle que son bourreau allait pouvoir lui mettre. "Baisse la main, t'as l'air tout..." a lancé Matthieu à Cyril Hanouna. Ce dernier l'a mis en garde, le sourire aux lèvres, affirmant qu'un "médecin [Jean-Michel Cohen, ndlr] était présent" dans la salle et qu'il pouvait lui rendre son geste dans la foulée s'il ne modérait pas sa force. Matthieu Delormeau a rassuré tant bien que mal Cyril Hanouna, sur le point de faire marche-arrière : "Je fais gentiment, comme tu m'as fait. Pose tes mains, tu n'as pas confiance ? Tu m'en as mis une, je t'en mets une !"

Après de longues secondes d'hésitation, Cyril Hanouna a fini par tendre la joue pour recevoir un petit coup minuscule sous les applaudissements du public et des membres de l'équipe. Pas de surenchère de la part du chef, fair-play jusqu'au bout : "Franchement c'était gentil" a-t-il admis avant de reprendre le cours de l'émission. C'est sûr, Cyril Hanouna doit beaucoup apprécier Matthieu Delormeau. Ils ne sont pas nombreux à avoir eu l'honneur de rendre un coup au patron. Le week-end commence très fort pour Matthieu !