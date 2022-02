Matthieu Delormeau déchaîné dans TPMP : il manque de tout casser !

Ce mercredi 16 février, Cyril Hanouna a fait démarrer Touche pas à mon poste de manière un peu particulière. L'animateur a mis en place le Disco Show, au cours duquel des chroniqueurs de l'émission s'affrontaient autour de la danse. Matthieu Delormeau s'est hissé en finale face à Béatrice Rosen, dernière recrue du programme. Sa soif de victoire a parlé pour lui. En entendant le morceau Sexy and I know It de LMFAO, Matthieu Delormeau s'est transformé en bête de scène. Il est monté sur le pupitre, s'est déhanché comme jamais, a remué son popotin et a même ôté son t-shirt pour dévoiler son torse. Il s'est ensuite dirigé vers Cyril Hanouna pour danser auprès de lui et lui prouver qu'il méritait de gagner. Il s'est d'ailleurs carrément allongé sur le bureau de l'animateur. Et c'est là qu'il a frôlé la catastrophe.