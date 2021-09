Matthieu Delormeau opéré en secret du visage récemment, confidences dans TPMP...

Ce jeudi 30 septembre 2021, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs font, comme à leur habitude, le show sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Si tous apparaissent tirés à quatre épingles, Matthieu Delormeau affiche une petite mine. Son oeil droit est à moitié refermé, sa paupière est légèrement gonflée. Questionné sur le sujet, il révèle avoir subi une opération très récemment.

"Tu as eu un problème à l'oeil", lance l'animateur vedette de C8 à son camarade chroniqueur. Et l'ancien acolyte de Benoit Dubois sur NRJ12 de s'expliquer : "J'ai eu une petite infection de la paupière. J'ai subi une petite opération lundi matin. Petite incision. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu mal. Je suis revenu travailler, pas d'arrêt." C'est ainsi que les téléspectateurs mais aussi les collègues de Matthieu Delormeau apprennent que le charmant blond de 47 ans a été opéré lundi 27 septembre 2021, soit trois jours plus tôt. "C'est soigné, c'est bon", poursuit-il, rassurant ainsi les quelques inquiets.

Bien décidé à s'amuser de la situation, Cyril Hanouna s'est montré moqueur. "C'est normal que tu as un oeil de Castaldi ?", demande-t-il, en référence aux yeux qu'il juge trop plissés de son autre chroniqueur, Benjamin Castaldi. Et d'ajouter également : "Tu as fait un truc à ton nez aussi ?" Cette deuxième remarque a alarmé Matthieu Delormeau. "Pas du tout ! Là, vous m'inquiétez... Ramenez-moi des lunettes", balance-t-il, soucieux de son apparence.

Durant cette petite opération de la paupière, le producteur a certainement pu compter sur le soutien de son compagnon. En effet, s'il ne s'exprime que très rarement sur sa vie amoureuse, Matthieu Delormeau est bien en couple. C'est Cyril Hanouna qui avait vendu la mèche le 2 septembre 2021, sur le plateau de TPMP. "Vous êtes maqué !", avait-il alors balancé à l'antenne face à son chroniqueur très gêné par cette intervention. Depuis, pas de trace de son mystérieux amoureux... Et pour l'heure, l'identité de l'homme qui partage la vie de Matthieu Delormeau reste secrète.