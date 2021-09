Benjamin Castaldi insulté à cause de son opération des yeux : "Il est monstrueux"

Cyril Hanouna et son équipe ont joué au "Jeudi Vérité" dans Touche pas à mon poste, ce jeudi 23 septembre. Celui qui fête son 47ème anniversaire aujourd'hui, a posé des questions de téléspectateurs à sa bande de chroniqueurs. L'animateur-star a commencé par interroger Benjamin Castaldi. L'ex-mari de Flavie Flament s'est fait opéré des yeux en avril dernier afin "d'ouvrir son regard". Un passage par la case bistouri qui ne plaît pas à tous, puisque Gilles Verdez s'est moqué du résultat. "Il est monstrueux ! C'est un naufrage", a lancé le journaliste. Face à Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi a exprimé sa satisfaction et est également revenu sur l'origine de cette opération.

"Je suis extrêmement content. Je vous vois maintenant", a raconté le quinquagénaire. Avant de poursuivre : "Il faudrait me rembourser parce que c'est à cause de vous que je l'ai faite. Vous m'avez créé un complexe. Vous me rabâchiez en permanence que j'avais des petits yeux", a expliqué Benjamin Castaldi à son employeur, déclarant qu'il a déboursé la coquette somme de 3000 euros !

Le papa de Julien, Simon, Enzo et Gabriel (24, 21, 17 et 1 ans) qui a confié qu'il avait racheté l'appartement de Jean-Jacques Goldman, aurait donc poussé la porte d'un cabinet de chirurgie en disant que son patron trouvait qu'il a "les yeux qui se ferment de plus en plus" et qu'il souhaitait remédier à ce "problème". "Mais vous dormiez à l'antenne tous les soirs, c'est pas possible !", s'est justifié Cyril Hanouna, qui a ensuite dit que Benjamin Castaldi était toujours aussi beau.

Durant cette émission exceptionnelle, Cyril Hanouna a reçu plusieurs appels de ses amis les stars. Didier Deschamps, Gad Elmaleh, Marlène Schiappa, Jean Lassalle et Jean-Luc Reichmann ont souhaité un bon anniversaire à Baba en direct !