Matthieu (L'amour est dans le pré) : Révélations sur son coming out express

Le coup d'envoi sera donné ce lundi 9 mars. M6 s'apprête à diffuser la première salve des portraits de L'amour est dans le pré 2020. Une nouvelle saison à laquelle participe notamment Matthieu, un éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans. À l'instar de Guillaume (2015) et Thomas (2018), il espère rencontrer l'homme de sa vie grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Interrogé par 20 Minutes, le candidat est revenu sur son coming out.

À l'époque, Matthieu avait 20 ans, il était en couple avec une femme depuis deux ans. Mais l'agriculteur savait qu'il était plus attiré par les hommes. Un soir, il s'est donc lancé et est allé au Rome Club, une boîte gay de Montpellier (Hérault). Il a raconté : "Je suis entré. J'étais de la chair fraîche. À l'époque, physiquement, j'étais une bombe. J'ai embrassé un garçon et là, je me suis dit : 'C'est ça quoi, il n'y a pas photo.'"

Après s'être rendu à l'évidence, Matthieu a prévenu sa maman dès le lendemain, lors d'une sortie au restaurant. "À 14h, je suis parti pour Grenoble où je l'ai dit à ma grand-mère. À 17h, j'étais à Chambéry et j'en ai parlé à mon père. À 1h du matin, j'étais de nouveau au Rome Club", a-t-il poursuivi. Si sa mère et sa grand-mère ont semble-t-il bien pris la nouvelle, ce n'était pas le cas de son papa qui ne lui a pas parlé durant un an et lui a coupé les vivres. "Un jour, j'étais au travail. La secrétaire me passe un appel, c'était lui. Il me dit : 'Bonjour c'est papa, je voulais juste te dire que je t'aimais.' Et il a raccroché. C'était un vendredi. J'ai pris mon après-midi et je suis allé le rejoindre. On a passé le week-end chez lui. C'était riche en émotion", a-t-il clôturé le sujet.

Dans son portrait dévoilé par voie de communiqué de presse par M6, il était expliqué que Matthieu était à la recherche d'une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé.