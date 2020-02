Matthieu (Mariés au premier regard) accusé de mentir sur son passé : il réplique

Le 27 janvier 2020, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Matthieu, un chef d'entreprise de 42 ans, dans Mariés au premier regard. Dans son portrait, il était expliqué qu'il avait monté sa société de conseil et qu'il aimait les défis. En revanche, il n'était pas précisé qu'il s'est engagé dans la politique. Un nouvel univers parfois peuplé d'adversaires prêts à tout pour briller davantage.

Dimanche 9 février, le mari de Solenne a confié que certains adversaires politiques l'accusaient d'avoir menti sur son passé. Lesdites personnes remettent en doute le fait qu'il a été officier de la compagnie du commissariat de l'armée de terre et le soupçonnent de ne jamais s'être rendu sur le terrain. Afin de leur prouver le contraire, Matthieu a publié un document officiel sur lequel on découvre qu'il a bien eu ce titre et qu'il avait notamment travaillé au Kosovo. Il a aussi dévoilé une lettre de félicitations le concernant. "Afin de rassurer mes adversaires politiques qui racontent que je n'ai jamais été officier et que je ne suis jamais parti en opération ! Les attaques ad personam et infondées ne me feront jamais reculer !", a-t-il écrit en légende de sa publication.