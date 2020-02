Matthieu (Mariés au premier regard) : "Je m'étais dit, je ne vais pas me marier"

Si Matthieu a été ravi de découvrir sa promise, lors de l'épisode de Mariés au premier regard (M6) du lundi 3 février 2020, cela n'a pas été le cas de cette dernière, Solenne... Visiblement pas très emballée par celui qui allait devenir son époux, la jeune femme a eu un peu de mal à s'ouvrir à lui. Contacté par Voici, l'homme de 41 ans a avoué ne pas avoir été étonné par cette froideur. Il s'est également confié sur ses premières intentions surprenantes liées à sa participation à l'émission.

"J'ai été démarché sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas du tout l'émission. J'étais à l'étranger en plus à ce moment-là. J'avais compris que c'était des célibataires qui se rencontraient. La seule émission de ce genre que je connaissais, c'était le Bachelor. Je n'y connaissais rien du tout", raconte Matthieu au média.

Mais la curiosité ayant pris le dessus, le beau brun a finalement accepté d'intégrer le casting. Pourtant, il explique qu'il n'avait pas du tout l'intention d'aller jusqu'au bout de l'aventure. "Sincèrement, je me suis dit 'Je vais y aller pour voir comment on tourne une émission, mais il n'y a pas moyen, je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas'. Et de fil en aiguille, je me suis carrément pris au jeu, j'ai vu que c'était sérieux", raconte-t-il.

Surpris par l'investissement de la production et des professionnels engagés, Matthieu a lentement mais sûrement changé d'avis : "Les psys prenaient du temps pour nous. C'est un processus qui s'est inscrit dans la durée. Il y a une équipe de personnes extrêmement sérieuses qui fait très bien son travail. C'est rassurant. Ils m'ont prouvé que c'était possible", assure le chef d'entreprise. Aussi a-t-il finalement décidé de s'impliquer complètement dans l'aventure : "Le mariage est un engagement très fort, je ne le prends pas à la légère. On vient avec nos familles, nos proches, ça montre aussi qu'on s'implique à 200%. Ma soeur a fait 18 000 km pour venir me voir, ce n'est pas du fake !"

Reste à savoir si la belle Solenne parviendra à s'ouvrir à son époux et si leur histoire pourra prendre un nouvel élan...