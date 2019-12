Matthijs De Ligt sacré au Ballon d'or, sa fiancée éblouissante et décolletée

Le meilleur jeune joueur du monde, c'est lui. Matthijs De Ligt a décroché le trophée Kopa destiné aux footballeurs de moins de 21 ans lors de la cérémonie du Ballon d'or qui s'est déroulée le 2 décembre 2019 au théâtre du Châtelet. Le Néerlandais de 20 ans l'a reçu des mains de celui qui l'avait remporté l'an passé, le Français Kylian Mbappé.

Matthijs De Ligt, qui évolue au poste de défenseur à la Juventus de Turin avec un certain Cristiano Ronaldo mais aussi avec Blaise Matuidi, s'est fait remarquer dès son arrivée à la cérémonie. Et pour cause, sa cavalière, et petite-amie, était tout simplement époustouflante. Annekee Molenaar, jeune mannequin de 19 ans et fille de l'ancien footballeur Keje Molenaar, est apparue dans une combinaison en sequins extrêmement décolletée.

Une fois la cérémonie terminée - marquée par le 6e sacre de l'Argentin Lionel Messi devant sa femme et deux de leurs enfants - Annekee Molenaar a relayé la victoire de son homme sur les réseaux sociaux. "Je suis fière de toi. Toujours", a-t-elle publié sur sa page Instagram, en légende de photos d'elle et Matthijs De Ligt sur Instagram.