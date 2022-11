Maureen Dor mariée et maman : rares photos des hommes de sa vie, son fils aîné est son sosie !

Elle a marqué toute une génération. Maureen Dor a réussi à se faire un nom grâce à sa carrière à la télé française qui a débuté dans les années 1990. À l'époque, elle avait décroché un poste de chroniqueuse pour l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+ avant d'être engagée sur France 2 pour animer Chalu Maureen en compagnie de Charly et Lulu. De 2000 à 2014, elle a ensuite été chroniqueuse régulière des émissions de Laurent Ruquier : On a tout essayé sur France 2 et On va s'gêner sur Europe 1.



Maureen Dor a ensuite décidé de tout plaquer pour se consacrer à sa passion pour les livres, en créant sa propre maison d'édition en 2011. "J'avais fêté mes 40 ans quelques mois plus tôt et j'aspirais à devenir mon propre chef. Comme je racontais des histoires à mes enfants le soir depuis des années, je me suis dit que j'allais les écrire, et même avoir le choix des illustrateurs", avait-elle expliqué lors d'une interview pour Gala.

C'est donc loin des plateaux télé qu'elle a trouvé son équilibre. Un équilibre qu'elle doit aussi et surtout aux trois hommes de sa vie. Il y a d'abord Jérôme Dédina, son compagnon musicien avec qui elle est en couple depuis 1995. "On s'est rencontrés quand je présentais Chalu Maureen sur France 2 et on ne s'est plus quittés. Nous fêterons nos vingt-deux ans d'amour le 1er avril prochain. Pas mal, non ?", se réjouissait-elle en 2017 pour Gala. Ensemble, Maureen Dor et Jérôme Dédina ont eu deux enfants : Gaspard (né en 2001) et Léonard (né en 2003).

Un mini Maureen Dor !

Sur Instagram, celle qui a accusé Nicolas Hulot de l'avoir agressée sexuellement se plaît à partager des images de leur quatuor uni ou de ses fils qui sont devenus de charmants jeunes hommes. Son aîné Gaspard qui a aujourd'hui 21 ans ressemble particulièrement à sa célèbre maman et ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire. "C'est fou comme il te ressemble !", "Ce sourire me rappelle une animatrice télé", "Impossible de le renier, portrait craché", "Incroyable, un mini Maureen Dor !", peut-on lire sous une image radieuse du garçon.