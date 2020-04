Maurice Barrier est mort : l'acteur de films cultes emporté par le coronavirus

Toute une famille d'artistes est en deuil et le public va désormais s'associer à son chagrin : Maurice Barrier, qui au cours de cinq décennies a collectionné les rôles sur les écrans et sur les planches, est mort dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020 à l'hôpital de Montbard (Côte-d'Or), non loin du village de Montréal, dans l'Yonne, où il était installé depuis les années 1960. Agé de 87 ans et déjà en proie à des difficultés pulmonaires, il n'a pas survécu au coronavirus, qu'il a contracté en milieu hospitalier.

Sa femme, l'actrice Hélène Manesse, a indiqué à France 3 Régions Bourgogne France-Comté que Maurice Barrier était hospitalisé depuis un mois et avait passé trois semaines à l'hôpital de Semur-en-Auxois - où ses obsèques seront célébrées mercredi 15 avril - avant d'être transféré dans un centre de rééducation à Montbard. Hélène Manesse est la soeur du peintre Claude Manesse et du comédien Philippe Manesse, lui-même étant le père de l'auteur et comédien de théâtre Jérémy Manesse, du comédien et metteur en scène Timothée Manesse et de la chanteuse Sarah Manesse (finaliste du télé-crochet X Factor en 2011 et vue depuis dans des comédies musicales telles que Sister Act ou Grease).

Jérémy a aidé l'épouse du défunt à communiquer la triste nouvelle via les réseaux sociaux : "Vous connaissiez sans doute Maurice Barrier pour ses rôles dans Coup de Tête ou Les Fugitifs au cinéma, ou dans Vol au-dessus d'un nid de coucous ou Douze hommes en colère, au théâtre, a-t-il écrit sur Twitter. Il était aussi mon oncle, le mari d'Hélène Manesse, ma tante. À 87 ans et alors qu'il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital et ne s'en est pas remis. Hélène souhaite que ceux qui l'ont connu dans le métier soient informés de son décès, n'hésitez donc pas à relayer l'information."