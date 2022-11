Maxime Lélu (Demain nous appartient) très proche d'une comédienne de la série, loin des plateaux de tournage

Une avant-première consacrée au septième art ou un épisode inédit de la série Demain nous appartient ? Difficile à dire... à vous de le deviner ! Le lundi 7 novembre 2022, de nombreuses comédiennes et de nombreux comédiens du programme quotidien de TF1 se sont effectivement retrouvés, au cinéma Les 7 Parnassiens de Paris, pour assister à l'avant-première de la comédie dramatique Les lendemains de veille, de Loïc Paillard. Un heureux hasard ?

Le film Les lendemains de veille sortira en salles obscures le mercredi 9 novembre 2022 mais, quelques heures avant, une poignée de veinards a pu regarder les aventures imaginées par Loïc Paillard. Le public a notamment reconnu, dans la salle, face à l'écran géant, Maxime Lélue, le beau gosse de la série Demain nous appartient, mais aussi Juliette Mabilat, qui incarne sa soeur Lizzie sur TF1 et qui semble être très amie avec lui en dehors des plateaux de tournage, Artemissia Toussaint, qui a joué Solenne pendant un an, ou encore Marie Catrix, alias Morgane Guého. Fabian Wolfrom, cousin éloigné et star d'Ici tout commence, que les téléspectateurs connaissent sous le nom de Louis Guinot, était également là pour applaudir chaleureusement l'équipe du film.

Les lendemains de veille raconte l'histoire d'un groupe d'amis proches qui ont vécu ensemble en colocation, se sont perdus de vue en empruntant chacun sa route puis se retrouvent contre toute attente, par le biais du destin, dix années plus tard. Dominique Besnehard, qui joue un notaire dans ce long-métrage inédit, était lui aussi présent lors de l'avant-première organisée au cinéma Les 7 Parnassiens, et a lui aussi accepté de prendre la pose pour les photographes, tout comme l'acteur et humoriste marseillais Titoff - de son vrai nom Christophe Junca -, Sara Ginac, Roxane Duran ou encore l'un des producteurs associés du film, Jean-Louis Livi. Plus que quelques heures de patience avant de pouvoir, à votre tour, admirer cette nouvelle pirouette cinématographique...