Maya Stojan (Castle) s'est mariée : l'actrice dévoile les images de la cérémonie

Maya Stojan et Todd Clever ont officialisé leur relation en mai 2020, un petit mois après s'être rencontrés pour la première fois. "Juste au moment où je commençais à surfer avec équilibre sur les vagues du célibat et que j'ai coulé l'urgence de trouver le véritable amour... Aquaman a débarqué !", plaisantait-elle à l'époque, en jouant sur la ressemblance entre son homme et le super-héros marin. Le coup de foudre de l'actrice est réciproque ; Todd l'a demandée en mariage en août de la même année.

"Après environ cinq mois en couple, il m'a amené spontanément au Mexique pour une journée. Il a d'abord fait semblant d'être perdu. Il s'est même organisé avec le chauffeur du bus pour qu'il mette ma chanson préférée, " Hotel California ", du groupe Eagles. Puis, près du restaurant où nous dînions, il m'a amené sur la falaise qui surplombe l'océan. C'est là qu'il a fait sa demande. C'était très romantique", a confié l'ex-star de la série Marvel : Les Agents du SHIELD, toujours à 20min.ch.

Todd Clever est papa d'une fille, Hadley Tomoko, née d'une précédente relation.