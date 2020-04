Castle (France 4) : Que sont devenus les acteurs depuis la fin de la série ?

Ce soir, et pour le plus grand bonheur des fans, France 4 diffuse la sixième saison de Castle. La série culte fait ainsi son grand retour à la télévision. L'occasion pour nous de faire le point sur le parcours des acteurs principaux de la fiction d'ABC, lancée en 2009. Que sont devenus Richard Castle et Kate Beckett ? C'est le moment de le savoir !

Depuis l'arrêt de la série - en 2016 et après huit saisons -, Nathan Fillion, l'interprète du rôle principal, a joué son propre rôle (ou plutôt, elle a prêté sa propre voix) à la géniale série Big Mouth (Netflix), apparaissant dans un total de 7 épisodes. Il a également prêté sa voix à plusieurs personnages de jeux vidéo et même à un personnage de Rick & Morty.

On a également pu le voir interpréter Jacques Snicket dans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire et dans une autre série Netflix, Santa Clarita Diet, où il campait le rôle de Gary West, donnant ainsi la réplique à Drew Barrymore. Si Nathan Fillion vous manque terriblement, sachez que vous le retrouverez vite dans la série The Rookie : le flic de Los Angeles, qui sera diffusée prochainement sur M6.

Stana Katic n'a pas chômé non plus. Depuis Castle, on a pu la voir dans le rôle d'Emily Byrne dans Absentia, série diffusée en France par RMC Story. Aux dernières nouvelles, elle est toujours mariée à son compagnon de longue date, Kris Brkljac, qu'elle a épousé dans un monastère en 2015.

Ils ne sont pas les seuls à avoir poursuivi leurs carrières après l'arrêt de la fiction d'ABC. Jon Huertas, qui campait Javier Esposito, joue le rôle de Miguel Rivas dans l'excellente This is us, depuis 2016. Belle coïncidence, il joue également un petit rôle dans The Rookie, où il retrouvera Nathan Fillion.