Drew Barrymore a perdu 9 kg : sa nouvelle silhouette au top !

C'est en parfaite âme et conscience que Drew Barrymore s'est lancée dans cette épopée sportive, elle qui connait des hauts, des bas, et qui subit la surmédiatisation de son apparence au quotidien. "C'est les montagnes russes, précise-t-elle. Mais c'est un belle ballade. J'ai eu deux filles [Olive et Frankie, 7 et 5 ans, NDLR]. La chose la plus importante pour moi, sur cette planète, c'est elles ! C'est un vrai miracle de les avoir. Alors peu importe les conséquences que cela a eu sur mon corps. Bien sûr, il y a eu des fois où je voulais rester enfermée pour pleurer. Où je détestais devoir m'habiller. Je ne me sentais pas bien. Mais il faut juste que je mange bien et que je me bouge les fesses. Je ne peux pas nier le fait que j'ai tendance à ressembler au bonhomme Pilsbury !"

"Santa Clarita Diet" l'a aidée à s'en sortir

Drew Barrymore ne gardera que du bon de son expérience Netflix. Elle affirme même que ce rôle lui a beaucoup apporté en tant que femme. "C'est drôle parce c'était beaucoup plus qu'une série pour moi, racontait-t-elle dans les colonnes du magazine Today. Il fallait que j'arrange mes cheveux, que je me fasse les ongles, que je porte des accessoires. En fait, Sheila m'a rappelé tout du long que parfois, faire un petit effort est nécessaire pour se sentir un peu plus vivante. N'est-ce pas ironique ?" A mourir de rire, même...