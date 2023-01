Une célèbre actrice peut se passer de sexe pendant des années : une expérience "spirituelle des plus trippantes"

Délurée et totalement libérée sexuellement dans le film Allumeuses !, cette actrice a pourtant confié qu'elle pouvait passer des années sans homme et surtout sans sexe ! Maman d'Olive née le 26 septembre 2012, et de Frankie, née le 22 avril 2014 (fruits de son amour avec le consultant en art Will Kopelman), cette actrice a divorcé en 2016. La raison officielle de leur divorce serait leur désaccord concernant leur lieu de vie, celle-ci souhaitant s'installer à Los Angeles tandis que son mari préférait rester à New York. Alors de qui s'agit-il ? Drew Barrymore !

Lors de son talk-show baptisé Drew Barrymore Show, l'actrice a révélé avec beaucoup d'humour que se passer d'intimité et de sexe ne lui posait absolument pas problème. "Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que six mois ne me paraissent pas très longs ?" a-t-elle déclaré, réagissant aux propos d'Andrew Garfield qui a confié sur le podcast de Marc Maron qu'il s'était privé de sexe et de nourriture pour jouer un prêtre dans le film Silence en 2016. "J'étais comme, 'Ouais, et alors ?'" a-t-elle ajouté.

Une expérience spirituelle

Suite à cette remarque, l'un de ses chroniqueurs a ensuite plaisanté : "Drew peut rester six mois, ce n'est pas grave !". Amusée, elle a déclaré pouvoir se passer de sexe pendant "des années". Selon elle, se priver de sexe est même une expérience "spirituelle" des plus intéressantes. "J'ai fait un tas de pratiques spirituelles tous les jours. J'ai créé de nouveaux rituels pour moi-même. (...) J'ai eu des expériences assez sauvages et trippantes", a-t-elle expliqué.

En février 2021, Drew Barrymore en avait dit un peu plus sur ses pratiques et préférences sexuelles. Sans tabou, elle avait indiqué qu'elle avait déjà couché avec un partenaire dans une voiture, notant également qu'elle préférait un éclairage "doux" ou "naturel" lors de ses ébats.

Mère célibataire, la star du film Charlies's Angels a également confié qu'il était en plus très difficile pour elle de ramener ses nouvelles conquêtes à la maison, car elle ne souhaite absolument pas que ses filles ne s'attachent à des hommes avec qui elle ne restera peut-être pas. "Je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps pour rencontrer quelqu'un et apprendre à le connaître avant même de pouvoir le présenter à mes filles", a confié Drew Barrymore.