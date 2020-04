Meghan Markle et Harry : L'effet que leur mariage a eu sur la femme d'Idris Elba

Pippa Middleton, qui a basculé dans une autre dimension à l'instant même où elle est apparue dans le rôle de la demoiselle d'honneur de sa soeur Kate, pourrait en attester : un mariage royal, ça peut changer la vie ! Sabrina Elba, épouse de l'acteur Idris Elba, témoigne à son tour - toutes proportions gardées.

Amis avec le prince Harry et Meghan Markle, l'acteur Idris Elba et sa moitié Sabrina Dhowre Elba avaient le privilège de faire partie, le 19 mai 2018, des 600 invités conviés au mariage du duc et de la duchesse de Sussex à Windsor et même des 200, triés sur le volet, qui ont poursuivi la fête jusqu'au bout de la nuit lors de la réception organisée à Frogmore House. La star de la série Luther et interprète d'Heimdall dans la galaxie Marvel y a même largement contribué comme DJ, prenant le contrôle des platines. Des souvenirs inoubliables également pour Sabrina, sa compagne depuis 2017 et son épouse 2019, qui a profité de la période de confinement pour les revisiter, avec quelques révélations au passage, pour le supplément Style du Sunday Times du 12 avril 2020.

Je ne sais même pas comment appeler ça !

Le mannequin canadien, originaire de Vancouver (où Meghan et Harry ont d'ailleurs provisoirement posé leurs valises avant d'entamer leur nouvelle vie en Californie) et âgé de 32 ans, évoque ainsi le coup de pub extraordinaire que sa simple apparition dans le cortège des invités à la noce royale lui a faite, ce dont elle n'a pas tardé à se rendre compte étant donné que son téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer pendant la cérémonie conduite par le doyen de Windsor David Conner et l'archevêque de Canterbury Justin Welby. "Il n'avait jamais autant sonné. Par respect, je ne regardais pas, mais je le sentais sonner", s'est-elle remémoré avec amusement. Ce n'est qu'au terme de l'office en la chapelle Saint-Georges, profitant d'un moment pour se changer avant le dîner, qu'elle a pu constater l'avalanche de messages : "Toutes les personnes que je connais venaient de me voir arriver à ce mariage et je ne sais même pas comment exprimer ce sentiment. Je suis carrément passée de "Sabrina de Vancouver" à... je ne sais même pas comment appeler ça maintenant !"

Idris Elba et Sabrina, qui ont quinze ans d'écart, se sont quant à eux mariés un an plus tard, le 26 avril 2019, à Marrakech, soit un peu plus de deux ans après leur rencontre à Vancouver à la faveur du tournage du film La Montagne entre nous, dont l'acteur anglais partageait l'affiche avec Kate Winslet. En mars 2020, ils ont tous deux été contaminés par le virus Covid-19 ; le mannequin, qui avait contracté le coronavirus après son époux, avait même justifié publiquement sa décision de rester aux côtés de l'homme de sa vie malgré le risque plutôt que de s'en isoler. Suite aux mesures de confinement prises aux Etats-Unis, c'est au Nouveau-Mexique, où Idris Elba tournait son prochain film, que le couple vit son isolement forcé, avec un "intense" tournoi d'échecs et des séances de jeu vidéo au programme.

L'acteur et musicien vient par ailleurs de prêter sa voix à une initiative de BBC News, récitant un poème d'Edgar Albert Guest sur une compilation d'images mettant en scène les différentes facettes de la vie en pleine pandémie du coronavirus.