Idris Elba face au Covid-19 : Quarantaine terminée, il ne peut pas rentrer !

Plus les jours passent, plus le coronavirus contamine de nouvelles personnes. Le 16 mars 2020, Idris Elba apprenait qu'il était porteur sain du virus. Quelques jours après, il annonçait que son épouse Sabrina était elle aussi touchée par le Covid-19. Le mardi 31 mars 2020, Idris Elba s'est emparé de sa story Instagram pour donner des nouvelles de Sabrina et lui, alors que leur période de quarantaine venait de s'achever.

"Je voulais juste vous dire comment on va. Ça va bien pour nous deux, je suis toujours asymptomatique. On a terminé la période de quarantaine", explique Idris Elba, qui était parti au Nouveau-Mexique pour le tournage d'un film. "On est un peu coincés dans les limbes, on ne peut pas trouver d'avion pour rentrer. Donc on doit rester encore un peu plus longtemps ici", déplore l'acteur britannique de 47 ans.

"Sinon, on va bien et j'en suis reconnaissant. Je pense que le plus gros est probablement passé. Je pensais que j'allais subir le pire en tant que personne asthmatique, mais heureusement, j'ai survécu et vous le pouvez aussi", a poursuivi Idris Elba, un peu perturbé par les règles du confinement, lui qui ne reste "jamais sans rien faire". Enfermé dans une chambre d'hôtel avec son épouse Sabrina, elle aussi asymptomatique, Idris Elba doit prendre son mal en patience. "Mentalement, nous essayons de rester optimistes, j'espère que vous l'êtes aussi", conclut-il.

Idris Elba et Sabrina Dhowre (30 ans) avaient annoncé être porteurs du virus auprès de l'émission d'Oprah sur Apple TV+. "Dès que j'ai su qu'Idris avait potentiellement été exposé au virus - enfin, j'étais déjà en chemin -, j'ai voulu être avec lui. Je pense que c'est un instinct d'épouse. Je voulais juste y aller et prendre soin de lui", avait expliqué la jeune femme.