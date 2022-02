Mehdi Djaadi (Boîte noire) ex-musulman : l'acteur s'explique sur sa conversion chrétienne

Invité sur le plateau de l'émission On est en direct le 26 février 2022, l'acteur Mehdi Djaadi a confié avec émotion comment il s'était converti à la religion chrétienne alors qu'il avait jusque-là été élevé dans la tradition musulmane. "J'ai toujours été en quête de vérité explique-t-il, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué dans la culture musulmane.(...) Jamais je n'aurais imaginé être chrétien, je connaissais le christianisme mais du point de vue musulman. Et puis j'ai eu accès un jour aux évangiles et j'ai été d'abord touché par le message de Jésus dans les évangiles. Il y a presque eu une rencontre amoureuse, un vrai coup de foudre pour son message, sa vie, pour cette vie donnée aussi aux autres. Cet amour absolu m'a vraiment attiré."

Curieuse, Léa Salamé - qui a récemment été touchée par le Covid - lui demande : "Et vous n'avez pas été déchiré intérieurement de ressentir cet attrait pour une autre religion ? Comme si vous étiez un traître pour votre religion ?". "Pas au début parce que c'est comme quand on est amoureux, l'amour rend aveugle donc j'ai foncé. Effectivement je me suis pas rendu compte que ça allait faire du mal à mes parents, à ma famille, encore aujourd'hui", confie l'acteur de 35 ans vu notamment dans Boite Noire.

"Ça les blesse que vous ayez changé de religion ?", renchérit l'animatrice. "Bah ils m'aiment donc voilà mais...", a-t-il répondu. "Vos parents, vous êtes réconciliés, mais c'est encore un peu compliqué avec vos frères et soeurs ?" ajoute Laurent Ruquier. "C'est un peu compliqué avec mes frères et soeurs mais enfin c'est rare que les relations entre frères et soeurs se passent bien. Mes parents, l'amour prédomine et j'essaye de les honorer comme je peux", explique Mehdi Djaadi.

Pour conclure, le comédien raconte l'événement "mystique" qu'il a vécu alors qu'il se trouvait dans une abbaye et qui l'a définitivement convaincu qu'il avait une foi immense en Jésus. Un jour, il explique avoir ressenti son amour de manière inconditionnelle. Il raconte : "J'étais face à l'ostensoir et j'avais l'impression de le ressentir physiquement". Une magnifique histoire que l'acteur a mis en scène dans son spectacle Coming out au Théâtre du Petit Montparnasse du 5 janvier au 27 avril 2022.

