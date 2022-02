Léa Salamé touchée par la Covid-19 en "version assez violente" : "Je vais moyen..."

Laurent Ruquier n'avait personne à ses côtés samedi 19 février 2022 pour animer On est en direct, sur France 2. Sa fidèle acolyte Léa Salamé était absente en raison de la Covid-19. Une nouvelle qui a ravi Jérôme Caverivière, toujours piquant.

Dans sa chronique retraçant l'actualité de la semaine, ce dernier n'a pas manqué de s'épancher sur l'absence de Léa Salamé. "J'ai pas envie de dire du mal de Léa mais c'est vrai qu'elle ralentissait l'émission", a-t-il débuté, un humour noir qui a malgré tout fait rire Laurent Ruquier. "Léa, elle était ponctuelle, toujours impeccable, on ne peut pas lui enlever. Par contre, c'est vrai que le ton sur les questions, elle était un peu fausse, on aurait dit Valérie Pécresse", a poursuivi Jérôme Caverivière, Laurent Ruquier se disant gêné face à ses invités l'entourant, Ana Girardot, Stéphane De Groodt, Valérie Bonneton et Niels Schneider.

Et puis, comme on le sentait venir, Léa Salamé est apparue en direct, depuis chez elle. Son intervention a débuté avec quelques nouvelles de sa santé. "Je vais moyen, j'ai le Covid et je l'ai en version assez violente", a fait savoir la journaliste de 42 ans avant de s'adresser à Jérôme Caverivière, qui en face-à-face, lui a dit être attristé de son absence. Léa Salamé a confirmé à Laurent Ruquier qu'elle serait de retour dès la semaine prochaine à ses côtés, regrettant de ne pouvoir être présente face aux invités de choix de cette semaine.

On est en direct n'est pas la seule émission que la compagne de Raphaël Glucksmann a dû abandonner cette semaine. Elle devait animer Elysée 2022 jeudi dernier et avait dû être remplacée en catastrophe, quelques heures seulement avant le direct. C'est finalement une autre pointure de la politique à la télévision, Nathalie Saint-Cricq, qui avait reçu Yannick Jadot, le candidat EELV (Europe Ecologie Les Verts). L'information avait été révélée par nos confrères de Puremédias.com qui indiquaient : "Positive à la Covid-19, Léa Salamé doit en effet s'isoler et est contrainte de laisser sa place. Egalement absente de la matinale de France Inter ce matin, la journaliste a cependant été entendue lors de son interview de 7h50 avec le rappeur et comédien Sofiane Zermani, enregistrée à l'avance."