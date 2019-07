Mehdi (Pékin Express), le cancer de sa soeur : Il donne des nouvelles

L'an dernier, Mehdi a participé à Pékin Express en compagnie de son ancien ami Oussama. Il espérait remporter les 100 000 euros en jeu non pas pour s'acheter une voiture ou une maison, mais pour aider sa soeur Linda. Cette dernière était atteinte d'un cancer et les soins qui lui étaient nécessaires étaient onéreux.

"Elle a rechuté il n'y a pas longtemps, elle a encore perdu du poids, donc c'est très dur... Je vais la voir tous les jours pour la soutenir, avait expliqué le papa de Kenza à nos confrères de France dimanche, en août 2018. Elle est tombée malade il y a quatre ans, juste après la mort de notre papa. Depuis, elle traîne cette maladie... J'y pensais énormément pendant le tournage. Ça me donnait de la force." Malheureusement, il n'a pas remporté Pékin Express ni donc la grosse somme en jeu. Ce sont la patronne et son employé, Christina et Didier, qui ont été sacrés gagnants face à Florian et Gabriel.

Sa soeur a tout de même eu la chance de suivre un traitement et, fort heureusement, elle va mieux aujourd'hui. "Quand je suis rentré du tournage, j'appréhendais d'aller voir ma soeur Linda. Elle avait un traitement à suivre au mois de mai. Et en septembre, elle a eu sa dernière opération. Ça n'a pas été facile, quand on a un cancer, ce n'est évident pour personne. Grâce à Dieu aujourd'hui, elle n'a plus de cellules cancéreuses, mais elle a un traitement qu'elle doit prendre à vie. Ce n'est pas facile, mais ça va, on garde le sourire et le moral. Elle se remet, elle est bien. Je suis content de la voir en bonne santé même si parfois elle est fatiguée", nous a confié Mehdi.

Celui que l'on retrouve dans Itinéraire Bis au côté de Hoang nous a ensuite rappelé que Linda et lui étaient très complices. "Elle est tombée malade après le décès de notre papa", a-t-il conclu.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.