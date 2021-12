Mélanie Da Cruz volée et sous le choc : "Quelqu'un est rentré chez moi et s'est servi..."

Ces deux derniers jours, les fans de Mélanie Da Cruz ont remarqué que quelque chose n'allait pas. D'ordinaire très active sur ses réseaux sociaux pour partager son quotidien, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2015 a préféré se mettre en recul. Et pour cause, dans l'intimité, elle traversait une douloureuse épreuve.

Jeudi 2 décembre 2021, la femme du footballeur Anthony Martial a finalement pris la parole pour raconter sa dernière déconvenue à sa communauté Snapchat. "Je ne sais même pas par où commencer... Bon déjà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave, tout le monde va bien", a-t-elle d'abord tenu à rassurer. Et pour elle de confier qu'elle a été volée : "On s'est aperçu hier avec Anthony qu'il manquait quelque chose chez nous, quelque chose qui appartient à Anthony et depuis hier on cherche, je cherche aussi tous les papiers qui concernent cette chose. Ça me perturbe parce que ça veut dire que quelqu'un est rentré chez moi et s'est servi et je ne sais pas qui c'est. Alors, il y a pire... Mais en fait, ce qu'il se passe chez nous, c'est ce qui s'est déjà passé pour moi une autre fois. Cette situation me rappelle des anciens souvenirs mal vécus."

Au plus mal et visiblement très émue au moment de raconter les faits face caméra, Mélanie Da Cruz a ensuite laissé entendre qu'elle pourrait connaître le responsable de ce vol. "Il n'y a pas 36 solutions, il y a 4 personnes qui peuvent l'avoir fait. Ce ne sont pas des copines à moi, c'est des gens qui font différents travaux, des gens qui peuvent rentrer chez moi sans que je sois là. Donc du coup c'est très compliqué, je ne pense pas retrouver qui c'est et je me retrouve dans la situation où je ne veux plus voir personne chez moi", a-t-elle déploré. La maman de Swan (3 ans) précise être pourtant que sa maison située à Manchester en Angleterre est bien équipée de caméras de surveillance. "Malheureusement, il n'y avait pas de visibilité à l'endroit où c'était", a-t-elle expliqué.