Mélanie Dedigama, +35kg pendant sa grossesse : photos de sa "transformation physique"

Avoir un enfant est un véritable bouleversement dans la vie d'une femme. Si l'arrivée de bébé provoque incontestablement un élan d'amour inconditionnel, elle laisse également des traces. Mélanie Dedigama ne dira pas le contraire, elle qui a déjà confié avoir "pris une claque" en accueillant sa fille Naya en juin 2020. L'ancienne candidate de Secret Story (2016) faisait alors référence au changement radical de son quotidien, mais aussi à son évolution physique. Elle a en effet dû accepter de voir son corps changer, ce qui n'a pas été facile. Après des mois d'efforts pour retrouver la ligne, la compagne de Vincent a souhaité retracer son parcours en photos.

Sur Instagram, Mélanie Dedigama a donc partagé ce qu'elle appelle sa "transformation physique" en commençant par dévoiler une image d'elle aujourd'hui, le ventre plat et la silhouette très amincie. Au fur et à mesure qu'on passe les images, on remonte dans le temps, jusqu'à la période de sa grossesse, et même avant. "Je voulais juste vous montrer une réalité que beaucoup ont vécu, vivent ou vivront. La première photo est une photo que j'ai prise aujourd'hui et la dernière date d'un mois avant ma grossesse", indique-t-elle en légende.

Et pour elle de témoigner : "Je m'attendais à ce que mon corps change, mais de la à prendre plus de 35 kg absolument pas ! Je pensais également que je réussirai à tout perdre très facilement étant donné que la morphologie joue énormément... Une fois enceinte, j'ai très vite compris que mon corps ne fonctionnait plus de la même façon, tout s'est inversé et mon corps s'est mis à tout stocker. Étant incapable de me contenir et de me contrôler au niveau de la nourriture... Il a été très dur pour moi, une fois avoir accouché, de m'accepter telle que j'étais devenue...". Mélanie Dedigama n'est alors pas tendre avec elle-même en listant ses complexes : "Un ventre coupé en deux, tout mou, flasque, ma peau distendue, des seins énormes qui ont éclaté à la première montée de lait...", écrit-elle sans filtre.