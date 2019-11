Mélanie Laurent maman : naissance surprise de sa fille Mila, elle se confie

C'est en toute discrétion que Mélanie Laurent a donné naissance à son deuxième enfant. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Madame Figaro du 29 novembre 2019, l'actrice de 36 ans a confirmé l'arrivée de sa petite fille prénommée Mila, il y a seulement sept semaines.

"Elle sourit dans son sommeil, ses petites mains en l'air, dans cet abandon magique de l'enfance (...). Elle est toute petite, on dirait une princesse", a-t-elle confié à nos confrères. Depuis peu, la star française a posé ses valises à Los Angeles par amour. C'est donc outre-Atlantique que sa petite fille passe ses premiers mois, en compagnie de son grand frère Léo, 7 ans. "Pour le moment, Mila se repose sans savoir ce qui l'attend. Elle va beaucoup voyager, elle aussi. Je viens de lui faire faire son passeport. Dans trois semaines, on va partir pour le Japon, le Brésil, New York et la France." Rien que ça !

En plus de ses nombreux voyages, Mélanie Laurent assure la promotion de son dernier long-métrage, le film d'action Six Underground, réalisé par Michael Bay et diffusé sur Netflix le 13 décembre prochain. "Grâce à mon métier, j'ai la chance de pouvoir être toujours avec mes enfants, a-t-elle ajouté. C'est parfois un peu rock'n'roll mais je les emmène partout. Cette vie donne des enfants qui s'adaptent et qui, très tôt, sont ouverts sur le monde. Et puis, je ne veux pas renoncer à ma vie professionnelle, parce qu'en ai besoin pour être heureuse." La jeune maman se prépare à retourner à la réalisation avec un nouveau projet de film en collaboration avec les soeurs Dakota et Elle Fanning.