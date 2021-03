Mélina (Mariés au premier regard) possessive ? Ce qu'il s'est vraiment passé avec l'ami de Yannick

Lundi 22 mars, les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Mélina (25 ans), éducatrice spécialisée, et Yannick (29 ans), agent de sûreté et pompier, dans Mariés au premier regard 2021. Et une séquence a particulièrement interloqués. Face aux questionnements et parfois aux critiques, la belle brune a pris la décision de faire une mise au point sur Instagram, le 23 mars.

Lors de leur voyage de noces dans le sud, Mélina était toujours sur un petit nuage. Après sa nuit d'amour avec son mari, elle a préparé un petit-déjeuner. Ensuite, Yannick a souhaité appeler son meilleur ami Stanley afin de lui faire un premier débrief sur son idylle avec la belle brune. Une situation qui a semble-t-il inquiété cette dernière. Elle craignait qu'il ne lui raconte des choses négatives. "On ne se connaît pas, je ne peux pas dire que j'ai complètement confiance en lui. Je ne connais pas ses réactions", a-t-elle notamment déclaré.

Une fois que son époux a raccroché, le public a pu découvrir que la candidate souhaitait appeler Stan à son tour. "Je me suis demandé si ça allait plaire ou déplaire à Yannick. Ma démarche, elle est pour nous et pas contre nous", a-t-elle expliqué. Une décision qui n'a pas été comprise par une grande partie du public. Face aux nombreux messages reçus, Mélina a donc souhaité raconter comment ce moment s'était réellement passé. "Petite mise au point. Le meilleur ami de Yannick, Stan, m'a contactée sur Instagram, et c'est lui qui a souhaité que je l'appelle. J'étais off et on a échangé. Il était très content et n'avait aucun doute sur moi contrairement à ce que l'on voit à la télé. Ne vous inquiétez pas, ce sont les joies du montage", peut-on lire.

Mélina n'est pas la seule participante à avoir mis les choses au clair après la diffusion. Après avoir vu de violentes critiques envers sa famille concernant leur comportement lors du mariage, Laure a souhaité les défendre et a dénoncé le montage.