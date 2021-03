Laure (Mariés au premier regard 2021), sa famille insultée : mise au point sur le montage

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 (M6) du 22 mars, les téléspectateurs ont retrouvé Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste. Les deux candidats étaient compatibles à 79%. Ce qui sautait aux yeux, c'était leur grand humour. Le public pensait donc que l'arrivée à la mairie de chacun allait être originale. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, de quoi inquiéter la famille de la jeune femme. Et certaines images n'ont pas plu. La candidate s'est donc saisie de son compte Instagram le 23 mars pour faire une mise au point.

Avant l'arrivée de Matthieu à la mairie de Grans, les deux familles ont fait plus ample connaissance. Si la bonne ambiance était au rendez-vous, une remarque du grand frère de Laure a semble-t-il jeté un petit froid. Après que l'une des soeurs du candidat a compris pour quelles raisons les futurs mariés étaient compatibles à 79%, le frère de la mariée a lancé : "C'est les 21 moi qui m'inquiètent un peu plus." L'atmosphère n'était guère mieux par la suite puisque Matthieu était complètement fermé à cause du stress. De quoi inquiéter sa potentielle future belle-famille. Et leurs angoisses et ressentis sur le participant n'ont pas plu aux téléspectateurs. Ils se sont donnés un malin plaisir de les critiquer, de quoi faire bondir Laure.

Laure et Matthieu font une mise au point

Le 23 mars, la belle blonde a pris la parole en story Instagram afin de mettre les choses au clair. "Je voulais rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'une émission de télé. Même si les histoires sont vraies et que nous ne sommes pas des acteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques petits montages pour créer du suspense parfois et rendre l'atmosphère un peu plus pesante. Je tenais vraiment à réagir sur le sujet parce que j'ai vu beaucoup de commentaires haineux et très violents concernant ma famille et notamment mon grand frère. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui l'ai traîné malgré lui, et malgré eux même c'est valable pour toute la famille. Ils n'étaient pas obligés de me suivre mais ils l'ont fait, par amour pour moi et par soutien", a-t-elle tout d'abord confié. Laure a rappelé que ses proches étaient de "vraies personnes" et qu'ils étaient stressés par la situation comme n'importe qui aurait pu l'être.

"Il suffit d'une image où on tire un peu la tête et elle passe en boucle et on vous fait passer pour la mauvaise personne. Si j'ai autant d'humour ce n'est pas pour rien, ma famille est pareille. Je pense d'ailleurs que mon grand frère est mon plus grand exemple. Donc évitez les commentaires pourris parce que c'est un peu un carnage", a-t-elle conclu.

De son côté, Matthieu a également tenu à prendre la défense du frère de la mariée lors d'un entretien pour Télé Loisirs. Selon lui, les commentaires qui ont été faits sont "injustes" car il aurait au contraire été "très drôle et a détendu l'atmosphère". "Ce qu'on a vu n'a pas reflété la réalité. C'est une personne qui a été top, son regard était bienveillant et ses petites blagues m'ont permis de me détendre. J'espère que par la suite, les gens vont le découvrir sous un autre angle", a-t-il assuré.