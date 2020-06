Melissa Etheridge : Grande annonce après l'overdose mortelle de son fils Beckett

Le 13 mai dernier, Melissa Etheridge confirmait que son fils Beckett était décédé d'une overdose d'opioïdes. "Aujourd'hui, je rejoins les centaines de milliers de familles qui ont perdu ceux qu'ils aimaient à cause de l'addiction aux opioïdes. Mon fils Beckett, qui venait juste d'avoir 21 ans, luttait pour surmonter son addiction et en a finalement succombé aujourd'hui. Il sera manqué de tous ceux qui l'ont aimé, sa famille et ses amis", avait-elle tristement annoncé.

Beckett était issu de la relation de Melissa Etheridge et de la réalisatrice américaine Julie Cypher. Elles avaient accueilli leur fils en 1998, avant de se séparer deux ans plus tard, après 10 ans de vie commune. C'est le musicien David Crosby qui avait servi de donneur de sperme pour Beckett et Bailey, leur autre fille de 23 ans. Aujourd'hui, Melissa Etheridge est toujours mariée à l'actrice Linda Wallem, une union survenue en 2014.