Melissa Etheridge "le coeur brisé" : le fils de la chanteuse est mort à 21 ans

Triste nouvelle pour la chanteuse américaine Melissa Etheridge. Le 13 mai 2020, l'interprète de 58 ans a confirmé la mort de son fils Beckett, 21 ans, des suites d'une addiction aux opioïdes. Le jour même, la star s'est exprimée sur son compte Instagram à propos de cette disparition tragique.

"Aujourd'hui, je rejoins les centaines de milliers de familles qui ont perdu des êtres chers à cause d'une addiction aux opioïdes. Mon fils Becket, qui venait d'avoir 21 ans, a lutté pour surmonter cette dépendance à laquelle il a finalement succombé aujourd'hui. Il manquera à ceux qui l'aimaient, sa famille et ses amis, a confié la musicienne et chanteuse. Mon coeur est brisé (...). Nous luttons avec ce que nous aurions pu faire pour le sauver, et à la fin, nous savons qu'il ne souffre plus. Je chanterai à nouveau, bientôt. Ça m'a toujours guérie." Peut-être Melissa Etheridge fait-elle ainsi référence au cancer du sein qui lui avait été diagnostiqué en 2004 et dont elle s'est remise depuis.