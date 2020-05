Melissa Etheridge : Sa fille pleure la mort de son frère, Beckett, à 21 ans...

Sacré coup dur pour toute la famille. Le jeudi 14 mai 2020, la chanteuse américaine Melissa Etheridge a annoncé sur les réseaux sociaux la mort de son fils Beckett. Le jeune homme, à peine âgé de 21 ans, a succombé à son addiction aux opioïdes. Sur Instagram, sa grande soeur Bailey a à son tour exprimé son chagrin. "Je ne sais même pas quoi dire, a-t-elle écrit sobrement. Aujourd'hui, nous avons perdu mon frère. J'ai le coeur trop brisé, je suis trop submergée par les émotions pour être plus éloquente, mais je remercie tous ceux qui ont tenté de me joindre. Je t'aime Beckett. Vole haut et veille sur nous."

Pour accompagner son message, Bailey a sélectionné quelques souvenirs d'enfance, images sur lesquelles frère et soeur partagent de beaux instants de complicité. Né en novembre 1998, Beckett n'avait qu'un an d'écart avec sa soeur aînée. Ils sont tous deux issus de la relation qu'a entretenue Melissa Etheridge avec son ex-compagne Julie Cypher. La réalisatrice les a portés grâce à un don de sperme du musicien américain David Crosby. Mais en 2000, les amoureuses ont préféré mettre fin à leur histoire et la chanteuse a eu des jumeaux – Johnnie Rose et Miller Steven, 13 ans – avec l'actrice Tammy Lynn Michaels. Elle vit désormais des jours paisibles avec l'auteure Linda Wallem, qu'elle a épousée en 2014.