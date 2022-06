Melissa Sue Anderson (La petite maison dans la prairie) : À 59 ans, l'inoubliable Mary Ingalls subjugue

Il est loin le temps où on la voyait gambader dans la cambrousse avec ses soeurs. Loin le temps des joies, des drames, des incendies et de la cécité accidentelle. Connue pour avoir incarné Mary Ingalls dans la série La petite maison dans la prairie, de 1974 à 1981, Melissa Sue Anderson n'avait que 12 ans quand elle est devenue une vedette du petit écran. Surprise : la comédienne a fait une rare apparition à Monaco, lors du 61e Festival de Télévision de Monte Carlo, organisé au Grimaldi Forum le 20 juin 2022.

L'horloge tourne mais rien ne change vraiment. Âgée de 59 ans, Melissa Sue Anderson a toujours ce regard bleu perçant qu'on lui a connu lors de ses très jeunes années. Vêtue d'une tenue assortie à son regard de glace, la comédienne a fait grande sensation lors de l'évènement, qui a réuni d'autres actrices et d'autres acteurs très connus des téléspectateurs. On relève notamment la présence de Jane Seymour, inoubliable Dr Quinn, femme médecin, entre autres choses, ou encore de Jason Priestley, anciennement Brandon Walsh dans Beverly Hills 90210, ainsi que Neal McDonough, le président du jury fiction, Eric Close, Fabrice Deville, Hubert Benhamdine, Marie-Gaëlle Cals, Folco Marchi et Nadia Fossier.

Mais que devient Melissa Sue Anderson ?

Après avoir connu un succès fulgurant auprès de ses camarades de La petite maison dans la prairie - dont le regretté Michael Landon -, Melissa Sue Anderson s'est montrée relativement discrète. Aperçue dans de grandes productions telles que La croisière s'amuse, Arabesque, L'Île fantastique, mais dans des rôles très secondaires, l'actrice était toutefois à l'affiche, en 2018, au cinéma dans The Con Is On de James Oakley, avec Uma Thurman et Tim Roth. Côté vie privée, elle semble être une femme comblée. Mariée au scénariste et producteur Michael Sloan, elle a eu deux enfants, Piper et Griffin, 31 et 26 ans, et a récemment pu assister au mariage de sa grande fille. L'herbe n'était donc pas plus verte dans la prairie d'à côté...