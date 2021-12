Melissa Gilbert méconnaissable depuis "La petite maison dans la prairie" : elle ose une coloration très flashy

Une année compliquée

C'est un bonheur, pour Melissa Gilbert, de pouvoir fouler les planches. En novembre 2020, l'actrice a été prise en charge par le Dr Bray pour être opérée de la colonne vertébrale et recevoir une prothèse discale. Victime de douleurs "presque constantes", elle souffrait d'une paralysie de certains doigts de la main droite. Elle avait subi, auparavant, trois fusions des vertèbres cervicales en 2001, en 2010 - l'année où elle s'était cassée le dos - et en 2016. "Maintenant, je me concentre sur ma convalescence et sur le fait de rester loin du Covid-19", expliquait-elle à la sortie de la table d'opération. Un an plus tard, c'est le sourire aux lèvres, donc, qu'elle reprend du service au théâtre...