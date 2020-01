Mélodie (Mariés au premier regard) distante avec Adrien : il se confie

Lundi 20 janvier 2020, les téléspectateurs de M6 ont découvert le troisième épisode de Mariés au premier regard. Ils ont ainsi vu les images du mariage de Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières, et d'Adrien (31 ans), conseiller financier. Si le jeune homme était détendu, c'était loin d'être le cas de son épouse.

Lors du shooting photo ou de leur première danse, Mélodie n'a pas caché qu'elle se crispait au moindre rapprochement physique. Ce n'est bien entendu pas passé inaperçu aux yeux d'Adrien. Mais au départ, il n'en avait que faire comme il l'a confié à Télé Loisirs : "J'étais encore euphorique. Je suis très respectueux. Je me suis dit que c'était la pression. Mais je commençais à me poser des questions et à me dire 'je suis si moche que ça ?' ou 'j'ai quelque chose qui ne va pas ?'. Je n'étais pas énervé contre elle, mais plutôt déçu de moi. Je n'ai peut-être pas tout fait pour qu'elle soit à l'aise." Il a ensuite admis auprès de nos confrères que la belle brune était gênée lors de leur slow car elle est "très pudique".

Le public l'avait probablement compris car après s'être dit "oui", les deux candidats ont échangé un simple baiser sur la joue. Mais Adrien a assuré que "ce n'était pas un problème" : "Sa famille m'avait prévenu qu'il fallait y aller doucement. Je ne voulais pas aller trop vite non plus. Si elle avait tendu ses lèvres, bien sûr que j'aurais dit oui, mais du peu que j'ai vu sur sa famille et Mélodie, je savais qu'il fallait que je lui fasse un bisou sur la joue à ce moment-là. Je vous rassure, je n'allais pas tenter le bisou sur la bouche."

Malgré tout, le beau brun s'est posé quelques questions en voyant qu'elle était assez distante : "C'est peut-être le moment où je commence à m'interroger sur les 26% d'incompatibilité au lieu de penser aux 74% de compatibilité. Je savais que ça n'allait pas être un moment facile. Rencontrer quelqu'un et surtout se marier avec quand il y a toute la famille et des caméras, c'est difficile. Quand ça ne se passe pas de manière fluide et que l'autre personne est gênée... ce n'est pas facile."