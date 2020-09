Mercotte : Le passé commun de sa fille avec Yann Barthès

3,2,1 pâtissez ! Ce mercredi 30 septembre 2020, M6 donne le coup d'envoi de la saison 9 du Meilleur Pâtissier. À cette occasion, nos confrères du Parisien se sont rendus à Chambéry pour rencontrer Mercotte (77 ans), jurée au côté de Cyril Lignac depuis 2012. Et Jacqueline Mercorelli (de son vrai nom) a révélé qu'elle avait un lien avec Yann Barthès.

Jusqu'à ce que ses quatre enfants soient grands, Mercotte leur a dédié sa vie. Elle a privilégié leur éducation à sa vie professionnelle et ne s'est donc tournée vers la cuisine qu'une fois ses oisillons partis du nid. Et, fait amusant, l'une de ses filles était à l'école avec un célèbre présentateur : Yann Barthès. L'homme de 45 ans, qui est aux commandes de Quotidien (TMC), est en effet originaire de Chambéry comme la star de M6 et sa famille. On imagine donc qu'elle a été surprise la première fois qu'elle a vu le journaliste à la télévision. Ce qui est certain, c'est qu'elle suit Quotidien et apprécie son présentateur.

À partir de ce soir, c'est Le Meilleur Pâtissier qu'elle suivra attentivement. À cause du Covid-19, cette année aura été un peu particulière pour Mercotte. C'est depuis chez elle à Saint-Alban-Leysse, en duplex, qu'elle a officié une partie de la saison. La production a préféré l'éloigner en août dernier, lors du tournage des quarts de finale, afin de la protéger. La raison ? Des membres de l'équipe avaient contracté le coronavirus. "Qui l'a eu ? Je ne sais pas. Nous étions en pleine épreuve créative quand on nous a demandé de sortir de la tente. Et comme je suis considérée comme une personne à risque, j'ai dû faire mes bagages. Mais moi, je n'étais pas vraiment inquiète", a confié celle qui a été testée négative à deux reprises.

Le tournage avait repris en septembre et, fort heureusement, tout le monde allait bien. Cette saison a donc pu être mise en boîte et les téléspectateurs de M6 pourront la découvrir à partir de ce soir, à 21h05.