Mercotte a 79 ans : sa routine (impressionnante !) pour garder la forme

Comme chaque semaine, le mercredi, c'est pâtisserie sur M6 ! Les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouveau numéro de la douzième saison du Meilleur Pâtissier. Cyril Lignac y forme comme d'habitude un duo de choc avec Mercotte qui, malgré ses 79 ans, ne faiblit pas du tout ! Il faut dire que l'animatrice et critique gastronomique a une routine bien à elle pour se maintenir en forme et pour ne pas que les gourmands desserts qu'elle goûte au quotidien n'interfèrent sur sa santé.

En effet, lors d'une interview pour Télé Z datant de 2016, elle livrait son secret de sa grande énergie. "Mon style de vie ! Chez moi, en Savoie, je me lève été comme hiver à 4h du matin, fais tous les jours 10 km à pied et mange sainement. C'est probablement le secret de ma forme", estimait-elle.

Elle tenait le même discours quatre ans plus tard, en 2020, au micro d'Europe 1 dans l'émission d'Anne Roumanoff. Mercotte expliquait alors toujours continuer de se lever aux aurores pour pratiquer sa marche et parcourir entre huit et dix kilomètres par jours en baskets. Une activité facilitée par sa proximité avec la nature. "J'ai des bois en face de chez moi, avec un parcours balisé", indiquait-elle.

Et pas question pour l'épouse d'André-Jean depuis 58 ans de se relâcher lors des tournages du Meilleur Pâtissier, laquelle s'octroie tout de même une heure de sommeil en plus. Car là encore, tout est fait pour qu'elle poursuive ses séances sportives sans excuses. "Pendant le tournage, tout va bien, car on a un grand parc. À partir de 5 heures du matin, avant le maquillage et tout ça, je fais quatre tours de château. Ce qui me fait déjà six ou sept kilomètres. Je me lève à 4 heures du matin tous les jours, donc 5 heures, pour moi, ce n'est rien du tout", confiait-elle encore, précisant se coucher "de bonne heure" tous les soirs pour maintenir un tel rythme. Histoire de nous déculpabiliser, il faut noter que Mercotte se laisse quand même aller lors des repas fêtes de fin d'année...

Le Meilleur Pâtissier, ce mercredi 21 septembre 2022 sur M6 dès 21h10