Mercotte : Rares confidences sur André-Jean, son mari depuis 58 ans et leurs 4 enfants

Depuis la toute première saison du Meilleur Pâtissier diffusée en 2012 sur M6, Mercotte forme un duo d'enfer avec Cyril Lignac. L'animatrice et critique gastronomique de 79 ans rempile pour une nouvelle saison ce mercredi 7 septembre 2022. Mais au quotidien, bien loin des caméras, c'est avec son mari qu'elle partage son quotidien.

Déjà près de six décennies que Mercotte file le parfait amour avec André-Jean Mercorelli. Tout a commencé au début des années 1960 pour le couple. Jacqueline Pin de son vrai nom rencontre celui qui deviendra l'homme de sa vie sur un court de tennis. Lui était jeune parachutiste et après seulement quelques mois d'amour, ils passent un cas : celui du mariage. Puis, André-Jean Mercorelli dit "Merco" devient pilote de rallye et la charmante blonde le suit dans sa carrière. A tel point que le duo participe ensemble à des courses automobiles à travers l'hexagone.

"Je ne savais pas cuire un oeuf quand je me suis mariée !"

"Je me suis mariée, j'ai fait quatre enfants dans la foulée, comme ça c'est bien, on passe dix ans...", avait confié Mercotte à Faustine Bollaert sur le plateau de Ca commence aujourd'hui en décembre 2020. Il faut dire que cette vie de famille prend de la place. "On n'a pas trop le temps de s'intéresser à la cuisine... Ca prend beaucoup de temps", avait-elle déclaré. D'ailleurs, au tout début de sa relation avec son époux, Mercotte n'avait pas le niveau qu'elle exige des participants au Meilleur Pâtissier ! "Quand je me suis mariée je ne savais même pas faire cuire un oeuf ! J'assume... Mais c'est pas grave, j'ai appris", avait-elle avoué, indiquant qu'il ne fallait lui demander "que des coquillettes au jambon" !

Aujourd'hui, c'est elle qui challenge des inconnus à la télévision avec ses recettes toutes plus techniques les unes que les autres. Et si ses quatre enfants ont bien grandi, ses petits-enfants doivent sans aucun doute profiter des délicieux mets qu'elle cuisine à la maison, tout comme son cher et tendre époux André-Jean Mercorelli !