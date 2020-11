Le Meilleur pâtissier : Quel est le vrai nom de Mercotte ?

Depuis huit ans maintenant, les plus gourmands peuvent suivre la compétition du Meilleur Pâtissier sur M6. Dès la toute première saison, ce sont Cyril Lignac et Mercotte qui ont été choisis comme membres du jury. Si le célèbre chef cuisinier utilise son vrai nom, pour sa complice, il s'agit de son surnom. En réalité, Mercotte s'appelle Jacqueline Pin. Elle a hérité de son pseudo devenu célèbre après son mariage.

"Cela remonte au tout début de mon mariage. Notre nom de famille est Mercorelli. Tous les amis de mon mari m'appelaient simplement 'Merco', et comme nous faisions de la compétition automobile et que j'étais copilote, le pseudo de Mercotte s'est imposé tout naturellement. C'est tout simplement le féminin de Merco", expliquait-elle en 2015, dans les pages de Paris Match. Un surnom original dont elle n'a plus voulu se passer par la suite. "Et au final, j'adore, plus que mon prénom Jacqueline, qui n'est pas terrible. Mercotte, ça me va bien", avouait-elle.

D'ailleurs, le pseudo "Mercotte" est carrément devenu sa signature pour chacun de ses projets. Elle a créé en 2005 le site web intitulé La Cuisine de Mercotte. En 2008, elle publie Solution Macarons avec en option de cet ouvrage, l'application iOS "Macarons Mercotte".

Des informations qu'on peut retrouver facilement sur sa fiche Wikipédia mais, attention tout n'est pas vrai. Et pour cause, lors d'une interview accordée au Parisien, la jurée de 78 ans avait fait savoir que le site avait glissé quelques erreurs, notamment sur sa date de naissance. "C'est une erreur de Wikipédia. Ils mettent n'importe quoi", s'était-elle agacée en recevant de nouveaux messages pour lui souhaiter son anniversaire.

Rendez-vous ce mercredi 25 novembre 2020 sur M6 dès 21h pour suivre Le Meilleur Pâtissier.