Mercotte fière de son fils Fabrice : rare photo de l'homme d'affaires qui pose avec une star

Qui est Fabrice Mercorelli ?

Fabrice Mercorelli est un français installé à Cuba depuis 1994, à presque 10 000 kilomètres de Courchevel, d'où il est originaire. Il y a ouvert une agence de voyages baptisée C2C Travel et connaît Cuba comme sa poche. Cette connaissance lui permet d'organiser des séjours exceptionnels pour les touristes, leur prodiguant de très bons conseils. "Pour faire du business, l'investissement étranger et le tourisme, c'est quelque chose de simple", avait-il déclaré sur Europe 1 en juillet 2020. Et d'ajouter : "Après il y a des règles. Quand le tourisme s'est ouvert, il y a des choses qui n'étaient pas faites pour les touristes. Moi j'ai eu l'idée de faire monter les touristes dans les voitures, ce n'était pas permis mais on le faisait quand même. Il a fallu trouver des manières de faire les choses officielles. On s'est mis alors à faire des tournages et on en profitait pour monter des tourismes ou faire des transferts d'un hôtel à un restaurant par exemple". Un pari risqué que Fabrice a bien fait de prendre !