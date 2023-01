Messmer : L'hypnotiseur de retour cette année, avec les dernières dates de son spectacle "Hypersensoriel"

Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer ! Messmer vient d'annoncer les dates de sa tournée pour les dernières représentations de son spectacle Hypersensoriel. Du 19 janvier au 23 juin prochains, il se produira sur scène aux quatre coins de l'Hexagone, que ce soit à Amiens, Brest, Nancy, Lyon, Biarritz, Nice, Marseille ou encore Montpellier.

Le fascinateur de 51 ans fêtera notamment son 100ème Grand Rex le 21 janvier prochain. Une échéance qu'il doit probablement attendre tout particulièrement, lui qui pour rappel s'est affirmé au fil des années comme l'une des références mondiales en matière d'hypnose et de magnétisme. Le papa de Soleil (née de sa relation avec Sophie Béliveau, alias Bellair) détient notamment le record du monde du nombre de personnes hypnotisées et possède déjà plus de deux millions de billets vendus à son actif. Rien que ça !

Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires

Après avoir étudié pendant plusieurs années le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, dans son spectacle Hypersensoriel, en mettant cette fois-ci à profit les cinq sens de l'être humain. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un sixième sens qui sommeille en nous ? Tant de questions auxquelles l'hypnotiseur Canadien tentera de répondre à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes.

"Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d'appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu'on ne le pense", a-t-il notamment déjà expliqué à ce sujet. Un spectacle qui devrait donc ravir les amateurs d'hypnose !