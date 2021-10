Meurtre de John Townley : le pilote de 31 ans tué par balles, par le compagnon de son ex !

C'est une affaire qui secoue l'Amérique depuis plusieurs jours. Ancien pilote de Nascar, l'américain John Wes Townley a été abattu de plusieurs balles le 2 octobre dernier, du côté d'Athens, en Géorgie. Ancienne star de la course automobile la plus populaire des Etats-Unis, il décède à seulement 31 ans, après avoir couru pendant 8 saisons et une retraite prise en 2017.

Selon les informations de la police, John Wes Townley a été abattu par Zachary Anderson, le conjoint de son ex-femme, Laura Townley, après une dispute au domicile de cette dernière. L'ancien pilote se serait présenté muni d'une hache de guerre et le nouveau compagnon de son ex-femme l'a alors abattu à la suite de cette dispute. Il a également blessé de manière accidentelle Laura, qui souffre de blessures sérieuses, mais devrait s'en sortir.

La police doit encore comprendre ce qu'il s'est passé

Après avoir été transporté à l'hôpital, John Wes Townley succombe à ses blessures sans que les secouristes ne puissent le sauver. La police doit désormais mettre au clair cette sombre histoire et comprendre le déroulement des faits. Après plusieurs problèmes conjugaux par le passé, John Wes et Laura avaient divorcé en février 2021, mais visiblement, les choses ne s'étaient pas apaisées entre les deux.