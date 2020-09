Michael Schumacher, un jour "comme avant" ? Un documentaire lève le voile

Dans le documentaire "Michael Schumacher : en quête de vérité", diffusé le mercredi 16 septembre 2020 sur RMC Story, l'ancien champion de Formule 1 n'aurait que peu de chances - plus de six ans après son terrible accident - de revenir à un état "normal". Plusieurs experts et médecins l'estiment toujours inconscient.

