Michel Cymes en plein doute : sa carrière à la télé remise en question

Ce n'est un secret pour personne, les hôpitaux en France ont été mis à rude épreuve durant la crise sanitaire. En manque de matériel adéquat, mais aussi d'effectifs, ils sont nombreux à avoir interpellé le président Emmanuel Macron à se sujet. Des plaintes justifiées qui ont poussé ce dernier à inciter la population à se porter volontaire pour leur venir en aide. Sur le plateau de C à vous en mars, Michel Cymes a d'ailleurs expliqué avoir été lui-même réquisitionné pour venir prêter main-forte au personnel soignant.

Une expérience inédite dans le cadre de l'état d'urgence qui n'a pas manqué de le marquer. Lors d'une interview pour Le Parisien, il s'est notamment confié sur le choc qu'il a eu en constatant l'ampleur des dégâts dans les hôpitaux. "J'ai surestimé notre système hospitalier, bien que je travaille à l'hôpital depuis quarante ans et que j'entendais le manque de moyens. Je ne savais pas qu'on pourrait manquer de respirateurs, de médicaments. On a frôlé la catastrophe. Travailler en réanimation ces dernières semaines m'a ouvert les yeux. C'est une expérience inoubliable."

Je suis en pleine réflexion

En plus de son statut de médecin, Michel Cymes est également un animateur télé populaire. Du moins, avant le confinement. Car oui, à force de trop vouloir s'exprimer sur le coronavirus dans les médias, il est devenu la cible numéro 1 des internautes, qui lui ont reproché ses mauvaises estimations et de trop vouloir se montrer rassurant. "J'ai fait une erreur au début : je voulais, avec sincérité, faire passer la parole scientifique du moment et essayer de rassurer. Je l'ai trop fait", reconnaît-il auprès de nos confrères.

Criblé d'attaques et bouleversé par son rôle dans la réserve sanitaire, le meilleur ami de Nagui est aujourd'hui amené à faire le point sur ses activités à la télé. "Je suis en pleine réflexion. Cette période a été scientifiquement troublante. Je me pose beaucoup de questions sur mon rôle d'informateur et la difficulté de le mener. La parole scientifique aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était avant l'épidémie. Toutes ces polémiques sur les traitements ou avec les politiques... J'ai trouvé ça tellement violent et parfois hors de propos que cela oblige à réfléchir", explique-t-il.

Pourtant, Michel Cymes sera bel et bien de retour à l'antenne, et ce, dès mardi 12 mai pour l'émission spéciale Déconfinement, vivre avec le virus : posez toutes vos questions !, en direct sur France 2 à 21h05.