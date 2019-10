Michel Cymes et Gérard Darmon : Victimes d'attouchements sexuels, ils racontent

C'était un épisode traumatisant pour Gérard Darmon, qui n'avait encore jamais évoqué cette histoire qui fait froid dans le dos. Invité sur le plateau de l'émission Ça ne sortira d'ici diffusée sur France 2, l'acteur de 71 ans a confié avoir été victime d'attouchements sexuels lorsqu'il était enfant. Alors qu'il est en pleine promotion de son film Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, il revient sur cet instant effrayant : "J'étais en short. Il m'a posé la main dessus et je me suis enfui en pleurant. J'ai eu très peur. (...) Il était insistant et, la première fois, on ne sait pas... On veut être gentil. On est démuni."

Désorienté et apeuré, le petit garçon alors âgé de "9-10 ans" a couru pour retrouver sa mère et échapper à son agresseur. "Elle a bien vu que je n'étais pas bien. Donc je lui ai dit. J'avais besoin d'un câlin, de ses bras", se remémore l'intéressé. Présents sur le plateau, Ary Abittan et Sophia Aram semblaient abasourdis par cette troublante confession.

Face à lui, Michel Cymes raconte, déboussolé, avoir lui aussi été victime des mêmes gestes lorsqu'il était enfant. L'époux de Nathalie (depuis 2015) raconte : "J'ai été aussi victime dans le métro, quand j'étais gamin, de types qui se mettent devant vous et qui mettent la main sur vos organes génitaux..." Alors jeune et sans défense, il explique être resté sans voix lors de cette agression. "Et vous n'osez rien dire...", a déclaré l'animateur de 62 ans sur le plateau. Une consultation très touchante pour le médecin le plus célèbre de la télévision et pour ses invités.