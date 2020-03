Michel Drucker exilé à cause du coronavirus : "Je me mets en stand-by"

Depuis lundi 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron a imposé des mesures plus strictes en France pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus en cours. Ainsi, le confinement est de rigueur dans tout le pays excepté lorsqu'il s'agit de sorties jugées nécessaires. Face à ces nouvelles règles, nombre de citoyens ont quitté précipitamment les grandes villes pour rejoindre les campagnes ou le Sud, à l'image de Michel Drucker.

En effet, le célèbre animateur de France 2 a confié auprès de Midi libre qu'il s'était exilé. "J'ai eu le temps de quitter Paris lundi soir très tard, après avoir enregistré de justesse mes émissions", a-t-il révélé. Et à 77 ans, il ne compte prendre aucun risque inutile. "Je me mets en stand-by et je fais très attention, j'ai des gants, j'ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque. Je vais faire un peu d'exercice, seul évidemment."

Mais bien qu'il soit en sécurité, Michel Drucker n'en reste pas moins soucieux quant à la suite des événements, notamment sur l'aspect financier. "Mon frère est épidémiologiste, j'ai su très très tôt qu'il ne fallait pas plaisanter avec ça. Mais on n'a pas mesuré la vitesse de la propagation, c'est une vraie interrogation. Et il y a une deuxième inquiétude : quand, sur le plan médical et sanitaire, nous serons parvenus à diminuer cette épidémie et éventuellement l'annuler complètement, un choc économique va suivre. Cet été va être compliqué", anticipe-t-il. Mais en attendant de savoir qui devra payer les pots cassés, le plus important reste bien entendu la sécurité de tous.