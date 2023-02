Michel Sardou trop "grognon" ? "Mon souci c'était que..." Un proche balance sur leur "différend"

Leur collaboration a amené à l'un des plus grands succès de Michel Sardou au théâtre : en 2008, le metteur en scène Jean-Luc Moreau adapte Secrets de famille, une pièce d'Eric Assous dans laquelle un fils vient annoncer à son père que sa femme est enceinte... alors que celle-ci est enceinte de son père ! Un rôle comique qu'il a décidé de confier au chanteur et à son véritable fils, Davy, lui aussi comédien et amoureux des planches.

Une pièce qui a beaucoup plu au public mais qui a amené l'interprète d'En Chantant et le réalisateur à se brouiller légèrement. En raison du caractère "grognon" du chanteur, qui, parfois, a déplu au metteur en scène, comme celui-ci l'a expliqué au présentateur Jordan De Luxe ce mardi 14 février 2023, dans son émission présentée sur C8. "Quand j'ai travaillé avec lui, toute la période des répétitions ca a été un pur bonheur. Franchement, il était précis, travailleur, vraiment bien", a-t-il honnêtement commencé, avant que cela ne se gâte.

Il donnait moins

"Après quand on a abordé les représentations, mon souci c'était que je trouvais qu'il ne donnait pas tout à chaque représentation. Il y a des moments où ça le passionnait moins, où il donnait moins. C'est de ça que vient mon différend avec lui", a-t-il tout simplement conclu ensuite. Une petite brouille qui étonne un peu, sachant que Michel Sardou avait été plutôt dithyrambique sur le metteur en scène et réalisateur père de huit enfants dont deux sont aujourd'hui décédés.

"Jean-Luc Moreau est très habile dans la comédie et le seul à donner quatre mille indications par scène", avait-il notamment confié au Figaro. Mais si Michel Sardou est devenu trop grognon pour le réalisateur, d'autres sont restés proches : Alain Delon, notamment, est toujours très ami avec lui. Et possède un point commun avec Michel Sardou : Jean-Luc Moreau l'a en effet dirigé avec sa fille Anouchka. Pour l'occasion, il avait été convié à entrer dans leur intimité et se souvient d'une anecdote très drôle : "Quand je l'ai mis en scène avec sa fille, il m'a invité chez lui. Et il y avait plein de livres... Que des livres sur lui !"