"Il est très grand, c'est des emmerdes" : Michel Sardou ne supporte pas son appartement parisien !

Fils de deux artistes reconnus, Fernand et Jackie Sardou, Michel Sardou est un vrai parisien : s'il a grandi en partie dans la Meuse, l'acteur a toujours eu un pied dans la capitale. Mais à presque 76 ans (il les fêtera la semaine prochaine), ses envies changent peu à peu : en effet, désormais propriétaire avec sa femme Anne-Marie d'un manoir en Normandie, il envisage de quitter la capitale sous peu.

Une décision sur laquelle il s'est expliqué ces derniers jours dans Le Pays d'Auge, presse locale normande : "Cela [son manoir, ndlr] va devenir ma résidence principale quand j'aurai fini la tournée en 2024. J'ai un appartement à Paris qui me sert puisque je travaille là-bas. Mais il est très grand et c'est des emmerdes", a-t-il notamment expliqué.

Avant de détailler ce qui lui plait dans cette vie retirée du monde : "Je n'aime pas la copropriété. J'aime faire ce que je veux, quand je veux. Cela va donc peut-être devenir ma résidence principale mais pour l'instant, nous n'habitons pas là toute l'année." Un déménagement définitif qui devrait donc se faire dans les mois qui arrivent et lui permettre de profiter enfin du grand air et de la tranquillité.

Une tournée triomphale

Et peut-être également de leur grande famille : à eux deux, Anne-Marie Périer et Michel Sardou ont six enfants : Sandrine, 52 ans et Cynthia, 49 ans, issues d'un premier mariage du chanteur, puis Romain, 49 ans et Davy, 44 ans, de son second avec Babette. Paul et Mathias, quant à eux, sont les fils de la journaliste et de son premier mari, le réalisateur Claude Barrois.

Mais avant de penser à tout cela, le couple se concentre d'abord sur la tournée (dont près de 100 000 billets ont déjà été vendus !), une tournée initiée par la septuagénaire qui a senti l'envie de son mari de remonter sur scène. "Ma femme m'a dit, tu devrais remonter sur scène pour ton plaisir et pour le plaisir de retrouver le public", raconte-t-il notamment dans la même interview.

Une tournée pour laquelle il a été invité en début de semaine sur BFM TV dans une interview qui a fait grand bruit : avec son caractère "ronchon" habituel, Michel Sardou a donné son avis sans concession sur de nombreux sujets d'actualité comme la guerre en Ukraine, le féminisme, l'écologie ou la réforme des retraites. Et certains n'ont pas été très contents...