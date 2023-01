Michel Sardou propriétaire d'un manoir en Normandie : sa condition folle pour déménager avec sa femme Anne-Marie

A presque 76 ans (il les aura la semaine prochaine), personne ne l'attendait, mais l'annonce a finalement été lancée : Michel Sardou fera son retour sur scène à partir d'octobre 2023 pour une série de concerts inédits qui mettront en scène ses meilleures chansons mais également certaines moins connues qu'il n'a pratiquement jamais chantées sur scène. Et pas moins de 100 000 billets ont déjà été vendus !

Un spectacle dans lequel il a été poussé par sa femme Anne-Marie, avec qui il est en couple depuis la fin des années 90 et qui a réussi à le faire quitter Paris il y a plusieurs années. Propriétaire d'un manoir en Normandie, le chanteur avait raconté il y a quelques semaines dans une interview au journal local Le Pays d'Auge à quelle condition farfelue il avait accepté la demande d'Anne-Marie de s'installer à Deauville.

Un rayon de sept kilomètres autour de...

"Elle aime beaucoup Deauville. Elle a passé toute son enfance pas loin d'ici sur le mont Canisy. Pour moi, Deauville c'était l'Angleterre, de la pluie tout le temps. Un soir, au restaurant, je lui dis écoute, je veux bien acheter une maison mais je veux qu'elle soit dans un rayon de sept kilomètres autour de mes profiteroles au chocolat", avait-il raconté avec humour. Et visiblement, le couple a fini par trouver la maison parfaite.

"En sortant du restaurant, je passe devant l'agence immobilière et je vois un petit manoir charmant que je décide aussitôt d'acheter. Il était minuit et demi, je réveille madame Boitard, qui nous propose une visite le lendemain. Ce jour-là il neigeait, la maison sous la neige était magnifique et je l'ai achetée comme ça. Si on m'avait dit à l'époque que je m'installerais en Normandie...", raconte-t-il, fier de sa maison qu'il n'échangerait d'ailleurs pour rien au monde, lui qui pense même à quitter définitivement Paris.

Surtout que le père de quatre enfants (Cynthia, Sandrine, Davy et Romain) peut répéter sans déranger personne dans sa belle maison à la campagne : "J'ai un petit clavier ici sur lequel l'après-midi je regarde jusqu'où je monte", confie-t-il, avant de rappeler que ses deux premières dates se situent... à Rouen, puis à Caen. Décidément la Normandie le gagne !

Invité de nombreuses interviews ces derniers jours, Michel Sardou a fait le buzz en ce début de semaine lors d'une rencontre à coeur ouvert sur le plateau de BFMTV, où il a donné son avis sur de nombreux sujets d'actualité comme l'écologie, le féminisme, la politique ou encore la guerre en Ukraine. Sans manquer de se faire quelques ennemis... Mais le chanteur, fidèle à sa façon d'être, n'a pas vraiment l'intention d'abandonner ses opinions !