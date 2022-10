Michel Sardou : Rare photo de sa discrète femme Anne-Marie, brouillée avec son célèbre frère

Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière, nos routes se sont séparées

Ils ont l'air si complices sur ce cliché, mais il semblerait qu'Anne-Marie et Jean-Marie Périer ne soient plus tellement proches. "On ne se quittait jamais, raconte le photographe. Enfant, elle avait cinq ans de moins que moi, elle était donc ma 'petite soeur'. Puis bientôt, bien qu'elle ne manquât pas d'un sérieux grain de folie, elle devint mon ainée. Toute sa vie, Anne-Marie est restée fidèle au groupe de Daniel Filipacchi. Pour ma part, ayant changé de vie tous les dix ans, je ne fus fidèle à personne, même pas à moi-même depuis le jour de 1956 où j'ai fermé mon piano pour toujours. J'avais un peu aidé ma 'petite soeur' à grimper ses premières marches, et c'est en devenant grande qu'elle m'a sauvé mes dernières. Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière, nos routes se sont séparées. Elle avait choisi le bonheur, ce qui est toujours une bonne idée. Il est étrange de réaliser qu'au fond, le travail était le principal ciment de notre tendresse..."